الإثنين 16 يونيو 2025
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رياضة

مجموعة الأهلي، موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

ميسي
ميسي

كأس العالم للأندية 2025، حسم التعادل السلبي نتيجة مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تضم الأهلي، إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو.

وكان التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة إنتر ميامي أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة بالميراس وبورتو اليوم الإثنين.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو

ويلتقي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، مع فريق بورتو البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما يلتقي النادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل  في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

واشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

وانتهت مباراتا الجولة الأولى بين الأهلي ضد إنتر ميامي، وبورتو أمام بالميراس، بالتعادل السلبي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة بختام الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي: نقطة.

2- إنتر ميامي: نقطة.

3- بالميراس: نقطة.

4- بورتو: نقطة.

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