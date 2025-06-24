الأهلي يصل إلى ملعب ميتلايف استعدادا لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية

مونديال الأندية، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب ميتلايف استعدادًا لخوض مواجهة بورتو البرتغالي اليوم الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

سيناريوهات تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية

تعد مهمة فريق الأهلي صعبة للغاية مع منافسه البرتغالي، ولكي يتأهل الأحمر إلى دور الـ16 أمامه عدة سيناريوهات كالتالي:

* يحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس)، مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين، أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

اما بالميراس فالفوز أو التعادل يمنحه صدارة المجموعة أما في حالة خسارته فسوف ينتظر نتائج بورتو والأهلي مع فارق الأهداف.

والفوز ايضا يمنح إنتر ميامي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط اما التعادل فيمنحه المركز الثاني أما الخسارة فتجعله ينتظر نتائج الأهلي.

ويحتاج بورتو للفوز مع خسارة بالميراس أو انتر ميامي وفارق أهداف كبير (3+ أهداف).

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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