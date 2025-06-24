جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء منطقة في وسط طهران

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إخلاء منطقة في وسط طهران تمهيدًا لقصفها.

وقال جيش الاحتلال الإثنين إن الرد الإيراني بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر يثبت أن طهران تشكل تهديدًا "للعالم أجمع".

وصرَّح المتحدث العسكري إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي قائلًا: "إن هذا الأمر يشكل دليلًا إضافيًّا على العدائية والعنف وأن إيران تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن هجوم طهران على قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر جاء ردًّا على "العدوان الأمريكي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".

ونقل بيان نشر على حساب وزارة الخارجية الإيرانية على تليجرام عن عراقجي القول إن إيران ستكون جاهزة للرد مجددًا في حال اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الإثنين، إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية.

وصرَّح الأنصاري في مؤتمر صحفي قائلًا: "أحبطنا الهجوم الصاروخي ولا خسائر"، مضيفًا: "اتخذنا الإجراءات كافة مما أفشل الهجوم الصاروخي".

وتابع قائلًا: "الهجوم الصاروخي فاجأنا في ظل مواقفنا الداعية لخفض التصعيد".

وشدد الأنصاري على أنه "لا خيار أمام جميع الأطراف سوى العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن خيار السلام".

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