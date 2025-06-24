أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية، إعادة فتح المجال الجوي بعد تعليق قصير، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.

شهدت سماء العاصمة القطرية الدوحة، حالة من التأهب القصوى، وفق لقطات عرضتها CNBC Arabia، بعد تعرض قاعدة العديد العسكرية الأمريكية لهجوم نفذته مسيرات وصواريخ إيرانية.

الهجوم الإيراني: طائرات بدون طيار تستهدف القاعدة

وبحسب المعلومات الأولية، تم رصد أسراب من الطائرات المُسيرة والصواريخ الإيرانية تقترب من المجال الجوي الغربي للعاصمة، في اتجاه قاعدة العديد، إحدى أبرز القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية القطرية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قبل أن تبلغ هدفها.

أدان ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، معتبرًا أنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر واعتداء غير مبرر"، خاصة في ظل جهود الدوحة المستمرة للوساطة وحل الأزمات بالطرق السلمية.

وأكد: أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد كان مفاجئًا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات.. ويشكل اعتداءً وانتهاكًا سافرًا لسيادة قطر



الرد القطري: وفق القانون الدولي وبما يتناسب مع حجم الاعتداء

أوضح المتحدث أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد بما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يتناسب مع حجم الهجوم الإيراني، مؤكدًا أن الإجراءات القادمة ستكون مدروسة وحازمة في آنٍ واحد.

فتح المجال الجوي القطري قريبا والحياة تعود لطبيعتها

وأشار إلى أن السلطات القطرية ستقوم بإعادة فتح المجال الجوي قريبًا بعد تقييم الأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن جميع المواطنين والمقيمين يمكنهم العودة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

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