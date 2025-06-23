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خارج الحدود

ترامب يتابع من غرفة العمليات تطورات الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر

ترامب
ترامب

قال مسؤول حكومي أمريكي لشبكة "سي إن بي سي" إن الرئيس دونالد ترامب يتابع من داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، برفقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، التطورات الميدانية عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة "العديد" في قطر وقاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وأعلنت وكالة "مهر" الإيرانية أن الهجوم تم تنفيذه بصواريخ إيرانية، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد، التي تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الرد المحتمل، في وقت تتابع فيه أجهزة الأمن الأمريكية التهديدات عن كثب، وسط حالة استنفار إقليمي وتحذيرات من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.

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ترامب غرفة العمليات هجوم ايراني قاعدة العديد قطر

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