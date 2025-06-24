ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

يوم عاشوراء له فضل عظيم وحرمة قديمة، فقد كان موسى عليه السلام يصومه لفضله؛ بل كان أهل الكتاب يصومونه، بل حتى قريش كانت تصومه في الجاهلية، كما شهد يوم عاشوراء العديد من الأحداث العظيمة منها ما ثبتت صحته ومنها ما لم يثبت وخلال السطور التالية نستعرض معكم فضل يوم عاشوراء وأحاديث لم تصح حوله فإلي التفاصيل

فضل يوم عاشوراء وأحاديث لم تصح حوله

فضل يوم عاشوراء

وقد وردت عدة أحاديث عن فضل عاشوراء وصيامه، منها:

ما جاء في صحيح مسلم: عن أبي قتادة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ” إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ”. ما ورد في فضل صيامه:

و عن عبد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي اللَّه عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: " ما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر - يعني رمضان -".

وفي لفظ: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء..".أخرجه البخاري ، ومسلم، والنسائي وأحمد، وابن خزيمة، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وفي "السنن الكبرى" (4)، والطبراني.

الحكمة من صيام عاشوراء

والحكمة من صيامه، أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرًا لله تعالى، وصامه نبينا ﷺ وأمر بصيامه.

أما الحكمة في صيام اليوم التاسع، فقد نقل النووي رحمه الله عن العلماء في ذلك عدة وجوه: أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر. وكان يحرص ﷺ دائما على مخالفتهم في أمور دينهم الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده

متى يبدأ صوم يوم عاشوراء؟

صيام عاشوراء هو يوم واحد فقط وهو يوم العاشر من شهر محرم. ولكن يُستحب صيام يوم التاسع من محرم أيضًا، ولذلك، فإن البعض يصومون يوم التاسع والعاشر من محرم.

مراتب صيام يوم عاشوراء

أولًا: صيام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا أفضل المراتب؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في صيام يوم عاشوراء:أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، ولحديث ابن عباس عند مسلم أيضًا " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر".

ثانيًا: صيام اليوم العاشر والحادي عشر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده"، أخرجه أحمد وابن خزيمة.

ثالثًا: صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا " صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

رابعًا: إفراد العاشر بالصيام ؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم " أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

أحاديث لم تصح عن عاشوراء

يتداول البعض أحاديث ومرويات حول يوم عاشوراء والأحداث التي وقعت فيه ومن بينها ما يلي:

روي بإسناد تالف عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء... فصوموه؛ فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانا عليا، وهو اليوم الذي نجَّى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى، وفيه فدى الله إسماعيل من الذبح، وهو اليوم الذي أخرج الله يوسف من السجن، وهو اليوم الذي رد الله على يعقوب بصره، وهو اليوم الذي كشف الله فيه عن أيوب البلاء، وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل، وهو اليوم الذي غفر الله لمحمد ذنبه ما تقدم وما تأخر، وفي هذا اليوم عبر موسى البحر، وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى التوبة على قوم يونس... ". وذكر فيه أشياء أخرى عجيبة!! أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه، وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: موضوع. ورجاله ثقات، والظاهر أن بعض المتأخرين وضعه، وركبه على هذا الإسناد. اهـ.

وأجود إسنادا من هذا، ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما هذا من الصوم؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم. فأمر أصحابه بالصوم. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه حبيب بن عبد الله الأزدي، لم يرو عنه غير ابنه. اهـ.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب، فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا. وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم، وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا، وأنهم صاموا يومهم ذلك.. ثم ذكر الحديث السابق من مسند أحمد.

وعن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر عظيم - فذكر حديثا في فضل شهر رجب، وفيه: - وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة، فصام رجب وأمر من معه أن يصوموا، فجرت بهم السفينة سبعة أشهر أخر، ذلك يوم عاشوراء أهبط على الجودي، فصام نوح ومن معه والوحش شكرا لله عز وجل، وفي يوم عاشوراء فلق الله البحر لبني إسرائيل، وفي يوم عاشوراء تاب الله عز وجل على آدم صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة يونس، وفيه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم.قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الغفور، وهو متروك..

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

فضل يوم عاشوراء وأحاديث لم تصح حوله

وروي عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء؛ فصوموه أنتم" خرجه بقي بن مخلد في مسنده. وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. اهـ.

وقال أيضا: صح من حديث ابن إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء: فقال المحرم شهر الله الأصم: "فيه يوم تيب فيه على آدم؛ فإن استطعت أن لا يمر بك إلا صمته"... وروى أبو موسى المديني بإسناده عن علي قال: "يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس"... وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة قال: "هو يوم تاب الله فيه على آدم يوم عاشوراء" وروى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: "كنا نتحدث اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء".. اهـ.

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