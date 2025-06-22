الأحد 22 يونيو 2025
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اقتصاد

موعد إجازة البنوك بمناسبة السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد البنك المركزي أجازات البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

 

وتابع بيان المركزي إنه بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

من جانب آخر قال البنك المركزي المصري، إنه في إطار اختصاصاته التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، تم إعداد "قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع" استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتتضمن هذه القواعد، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

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