المدرسين مش ملتزمين، طالبة تكشف كواليس الرسوب الجماعي في الإعدادية بمدرسة بني سويف (فيديو)

التقت "فيتو" الطالبة مي سمير فوزي، الناجحة الوحيدة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عزبة حميدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بـ محافظة بني سويف، والتي شهدت رسوب جميع طلاب الشهادة الإعدادية وعددهم 60 طالبًا وطالبة، باستثناء الطالبة "مي" والتي حصلت على مجموع 157 درجة من 280 درجة.

الناجحة الوحيدة بمدرسة الرسوب الجماعي بإعدادية بني سويف

وقالت الطالبة مي سمير فوزي، إنها كانت تحلم بمستقبل أفضل، ولم تحتفل بالنجاح كما يفعل غيرها من الطلاب، بل خرجت لتكشف ما وصفته بـ"الواقع المؤلم" داخل أسوار المدرسة، مؤكدة أنها أكتشفت رسوب جميع زملائها عندما حاولت البحث عن نتائجهم فور إعلان اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقالت "مي": إن إدارة المدرسة كانت "مقصّرة بشكل واضح"، مشيرة إلى أن المدرسين "لا يلتزمون بالحضور"، بينما كان مدير المدرسة، بحسب وصفها، "يطلب منهم الكذب على التفتيش التعليمي وتقديم صورة غير حقيقية عن الواقع"، وتابعت: "زمايلي ماكانوش بيحضروا، والإدارة نفسها مش مهتمة، ولما جيت أشوف النتيجة لقيت نفسي الوحيدة اللي نجحت.. ومفيش حد من زمايلي نجح".

مي فوزي: المدرسين مش ملتزمين والمدير بيغطي عليهم

ولم تكتفِ "مي" بالكشف عن هذه التجاوزات، بل طالبت صراحةً بتغيير إدارة المدرسة، وتوفير كوادر تعليمية ملتزمة، مع تشديد الرقابة على الأداء الإداري والتعليمي، كما وجهت رسالة إلى زملائها قائلة: "اجتهدوا، واحضروا، وطالبوا بحقكم في وجود مدرسين بيفهموكم ويقفوا جنبكم".

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإقالة إدارة مدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية من مناصبها، وذلك عقب تداول واسع لواقعة الرسوب الجماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، والتي اعتبرها المحافظ مؤشرًا واضحًا على تدهور الأداء الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

كما وجه محافظ بني سويف، أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة كل من مدير إدارة الواسطى التعليمية ووكيل الإدارة إلى التحقيق العاجل، بهدف الوقوف على أسباب التراجع الكبير في نتائج المدرسة، ومحاسبة المقصرين في المتابعة والتقييم التربوي بالإدارة.

إقالة إدارة مدرسة والتحقيق مع تعليم الواسطى ببني سويف

وتضمنت قرارات محافظ بني سويف، تكليفًا بإعداد دراسة شاملة ترصد أسباب انخفاض نسب النجاح وارتفاع معدلات الرسوب، مع تحليل مؤشرات ضعف الالتزام بالحضور وتدني مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا عملية لتحسين الأداء، ليس فقط داخل المدرسة المذكورة، بل في كافة المدارس التي تعاني من أوضاع مشابهة.

ووجّه محافظ بني سويف، كذلك بعقد لقاء مجتمعي عاجل، يجمع بين الطلاب وأولياء الأمور وممثلي قطاع التعليم والمجتمع المحلي، لمناقشة أبعاد الأزمة واقتراح آليات لمعالجتها، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج اللقاء وتوصياته إلى مكتب المحافظ خلال أيام.

تغيب 14 طالبا عن الامتحانات من 60 مقيدين بالمدرسة

من جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تنفيذ تكليفات المحافظ على الفور، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، والبالغ عددهم 60 طالبًا وطالبة، منهم 14 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحانات.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أن اللجنة ستنتهي من أعمالها قريبًا، مع التأكيد على أن النتائج التي ظهرت تعكس الواقع التعليمي بالمدرسة، في ظل التزام صارم بعدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بالغش أو التلاعب بالنتائج.

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