الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

حميدة أبو الحسن.. حكاية "مدرسة لم ينجح أحد" في بني سويف (إنفوجراف)

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد إحدى المدارس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

برنامج علاجي عاجل وتحقيق موسع بعد رسوب جماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

ضبط مجزر يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر ببني سويف

باستثناء طالبة واحدة، رسوب جماعي في الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس بني سويف

محافظ بني سويف يتدخل لحل مشكلات المواطنين ويوجه بدعم عاجل

محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع المرسى السياحي شرق النيل

باستخدام رمز QR، بني سويف تُطلق منظومة ذكية لضبط مواقف الأجرة وحماية الركاب

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذاءه (فيديو)

ما معنى «ذي المعارج»؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية