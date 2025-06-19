بعد واقعة الرسوب الجماعي، محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي "حميدة أبو الحسن"

قال مصدر مطّلع بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، إن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أصدر توجيهاته بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي الامتحانات، اللتين أدى فيهما طلاب وطالبات مدرسة "حميدة أبو الحسن" امتحانات الشهادة الإعدادية، وهما: لجنة مدرسة "سيد عبد الحفيظ" للبنين، ولجنة مدرسة "أبو صير الإعدادية" للبنات، وذلك تقديرًا للانضباط الشديد داخل اللجنتين ومنعهما محاولات الغش، وتطبيقهما الصارم للقواعد المنظمة للامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

صرف مكافأة لرؤساء لجان امتحانات "حميدة أبو الحسن"

وأشار المصدر إلى أن طلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" أدوا الامتحانات داخل لجان منضبطة، إلى جانب طلاب من مدارس أخرى مثل مدرسة "الشهيد عبد الرحمن البنا"، التي حقق طلابها نتائج جيدة، وهو ما يؤكد أن أجواء الامتحانات لم تكن سببًا في تدني النتائج، بل يرجع الأمر إلى تدنٍ واضح في المستوى التعليمي لطلاب "حميدة أبو الحسن"، نتيجة تراكم الإهمال وضعف المتابعة التربوية وهو ما انعكس على الرسوب الجماعي بالمدرسة.

وأضاف المصدر أن مراجعة الموقف كشفت عن تقصير كبير من إدارة المدرسة، التي لم تتعامل بالشكل التربوي السليم مع مشكلات الغياب وعدم الالتزام، وهو ما أدى إلى تدهور المستوى التعليمي لدى الطلاب، خصوصًا مع وصولهم إلى الصف الثالث الإعدادي، حيث واجهوا لجانًا صارمة لا تسمح بالغش، فكشفت النتائج مستواهم الحقيقي.

ولذلك، وجّه محافظ بني سويف وكيلة الوزارة بإصدار قرار بإعفاء إدارة المدرسة من مهامها، ومحاسبتها على ما تم رصده من تقصير أثّر على جودة العملية التعليمية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.



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