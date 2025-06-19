الخميس 19 يونيو 2025
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انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد إحدى لجان الإعدادية

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