وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل السبل الممكنة لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “عقدت في جنيف أول اجتماع مع الترويكا الأوروبية كما عقدت اجتماعات بناءة مع نظرائي في المنطقة”.

عراقجي يندد بالهجوم الأمريكي على إيران

وأضاف عراقجي: “نندد بالعدوان الأمريكي العسكري الشرس على منشآتنا النووية، والإدارة الأمريكية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان”.

وتابع: “واشنطن تعمل مع نظام الإبادة الإسرائيلي وهو ما يظهر عدوانيتها على شعبنا. سنستخدم كل السبل الممكنة والضرورية لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي”.

واستطرد قائلا: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل، وأمريكا وجهت ضربة لمبدأ عدم الانتشار النووي”.

وأكد عراقجي “أن الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة وندعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن، وندعو الوكالة الدولية لممارسة واجباتها القانونية ردا على الهجوم الخطير على منشآتنا النووية السلمية”.

وقال عراقجي: “على الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية أن تشجبا هذه الاعتداءات ولإيران حق الدفاع عن النفس بموجب الميثاق الأممي ونحتفظ لأنفسنا بخيارات للرد”.

وأضاف: “لن نساوم أبدا على سيادة واستقلال أراضينا وشعبنا ولا يمكن التسامح مع الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي وباب الدبلوماسية يجب أن يبقى دائما مفتوحا ولكن هذا ليس الحال الآن. تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس، وكنا وسط المفاوضات مع الأمريكيين عندما فجرتها إسرائيل وكنا وسط المفاوضات مع الأوروبيين عندما فجرتها الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن أمريكا أعطت الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة منشآتنا النووية، وأظهرت عدم احترامها للقانون الدولي.

وتابع: أمريكا وإسرائيل تجاوزتا خطا أحمر كبيرا بمهاجمة منشآتنا النووية ولا أعلم أي خط مستقبلي بقي للمفاوضات والمنشآت التي استهدفت بأصفهان لا مواد نووية فيها أو يورانيوم منخفض التخصيب.

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