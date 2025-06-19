الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإقالة إدارة مدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية من مناصبها، وذلك عقب تداول واسع لواقعة الرسوب الجماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، والتي اعتبرها المحافظ مؤشرًا واضحًا على تدهور الأداء الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

 

إقالة إدارة مدرسة والتحقيق مع تعليم الواسطى ببني سويف

 

كما وجه محافظ بني سويف، أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة كل من مدير إدارة الواسطى التعليمية ووكيل الإدارة إلى التحقيق العاجل، بهدف الوقوف على أسباب التراجع الكبير في نتائج المدرسة، ومحاسبة المقصرين في المتابعة والتقييم التربوي بالإدارة.

 

وتضمنت قرارات محافظ بني سويف، تكليفًا بإعداد دراسة شاملة ترصد أسباب انخفاض نسب النجاح وارتفاع معدلات الرسوب، مع تحليل مؤشرات ضعف الالتزام بالحضور وتدني مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا عملية لتحسين الأداء، ليس فقط داخل المدرسة المذكورة، بل في كافة المدارس التي تعاني من أوضاع مشابهة.

 

ووجّه محافظ بني سويف، كذلك بعقد لقاء مجتمعي عاجل، يجمع بين الطلاب وأولياء الأمور وممثلي قطاع التعليم والمجتمع المحلي، لمناقشة أبعاد الأزمة واقتراح آليات لمعالجتها، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج اللقاء وتوصياته إلى مكتب المحافظ خلال أيام.

 

تفاصيل واقعة الرسوب الجماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

 

من جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تنفيذ تكليفات المحافظ على الفور، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، والبالغ عددهم 60 طالبًا وطالبة، منهم 14 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحانات. 

 

وشددت محافظ بني سويف، على أن اللجنة ستنتهي من أعمالها قريبًا، مع التأكيد على أن النتائج التي ظهرت تعكس الواقع التعليمي بالمدرسة، في ظل التزام صارم بعدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بالغش أو التلاعب بالنتائج.

 

برنامج علاجي عاجل وتحقيق موسع بعد رسوب جماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

ضبط مجزر يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر ببني سويف

باستثناء طالبة واحدة، رسوب جماعي في الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس بني سويف

محافظ بني سويف يتدخل لحل مشكلات المواطنين ويوجه بدعم عاجل

محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع المرسى السياحي شرق النيل

باستخدام رمز QR، بني سويف تُطلق منظومة ذكية لضبط مواقف الأجرة وحماية الركاب

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

بنسبة نجاح 75.13%، محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

جولات لصحة بني سويف على الوحدات الصحية لمتابعة منظومة صرف الألبان وجاهزية غرف لاستقبال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

برنامج علاجي عاجل وتحقيق موسع بعد رسوب جماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

ضبط مجزر يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر ببني سويف

باستثناء طالبة واحدة، رسوب جماعي في الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس بني سويف

محافظ بني سويف يتدخل لحل مشكلات المواطنين ويوجه بدعم عاجل

محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع المرسى السياحي شرق النيل

باستخدام رمز QR، بني سويف تُطلق منظومة ذكية لضبط مواقف الأجرة وحماية الركاب

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

الأكثر قراءة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بن غفير يصاب بالجنون ويطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة

5 نجوم من السماوي، صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

بعد تدميرها بالصواريخ، إيران تكشف سر قصف مستشفى سوروكا الإسرائيلي (فيديو)

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية