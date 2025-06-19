إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإقالة إدارة مدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية من مناصبها، وذلك عقب تداول واسع لواقعة الرسوب الجماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، والتي اعتبرها المحافظ مؤشرًا واضحًا على تدهور الأداء الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

إقالة إدارة مدرسة والتحقيق مع تعليم الواسطى ببني سويف

كما وجه محافظ بني سويف، أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة كل من مدير إدارة الواسطى التعليمية ووكيل الإدارة إلى التحقيق العاجل، بهدف الوقوف على أسباب التراجع الكبير في نتائج المدرسة، ومحاسبة المقصرين في المتابعة والتقييم التربوي بالإدارة.

وتضمنت قرارات محافظ بني سويف، تكليفًا بإعداد دراسة شاملة ترصد أسباب انخفاض نسب النجاح وارتفاع معدلات الرسوب، مع تحليل مؤشرات ضعف الالتزام بالحضور وتدني مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا عملية لتحسين الأداء، ليس فقط داخل المدرسة المذكورة، بل في كافة المدارس التي تعاني من أوضاع مشابهة.

ووجّه محافظ بني سويف، كذلك بعقد لقاء مجتمعي عاجل، يجمع بين الطلاب وأولياء الأمور وممثلي قطاع التعليم والمجتمع المحلي، لمناقشة أبعاد الأزمة واقتراح آليات لمعالجتها، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج اللقاء وتوصياته إلى مكتب المحافظ خلال أيام.

تفاصيل واقعة الرسوب الجماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

من جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تنفيذ تكليفات المحافظ على الفور، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، والبالغ عددهم 60 طالبًا وطالبة، منهم 14 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحانات.

وشددت محافظ بني سويف، على أن اللجنة ستنتهي من أعمالها قريبًا، مع التأكيد على أن النتائج التي ظهرت تعكس الواقع التعليمي بالمدرسة، في ظل التزام صارم بعدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بالغش أو التلاعب بالنتائج.

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