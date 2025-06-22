أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وجه دعوة لإيران للعودة إلى المفاوضات والتوصل لحل دبلوماسي.

وقال ستارمر: لا يمكن السماح لإيران أبدا بتطوير سلاح نووي وأمريكا اتخذت إجراء للحد من هذا التهديد.

كما أضاف ستارمر: الوضع في الشرق الأوسط لا يزال مضطربا والأولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قوله: إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مخالف للدستور تماما.

قرار مخالف للدستور الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد، إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.

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