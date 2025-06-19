برنامج علاجي عاجل وتحقيق موسع بعد رسوب جماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

قال الدكتور محمد عاشور، مدير إدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة رسوب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسة "حميدة أبو الحسن"، باستثناء طالبة واحدة فقط نجحت، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص كافة جوانب الواقعة بدقة.

برنامج علاجي عاجل وتحقيق موسع بتعليم بني سويف

وأكد مدير إدارة الواسطى التعليمية ببني سويف، أنه سيتم إعداد برنامج علاجي خاص داخل المدرسة لمساعدة الطلاب على تحسين مستواهم الدراسي، مع متابعة مستمرة لجميع الطلاب، حرصًا على الارتقاء بمستواهم العلمي والتربوي.

وقد أثارت نتائج الشهادة الإعدادية الأخيرة التي اعتمدها محافظ بني سويف، حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي في مركز الواسطى، وذلك بعد أن أظهرت الرسوب الجماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسة "حميدة أبو الحسن"، عدا طالبة واحدة فقط نجحت بحصولها على مجموع 157.5 درجة، في حين أخفق باقي الطلاب في اجتياز الحد الأدنى للنجاح.

رسوب جماعي بمدرسة إعدادية في بني سويف

وطالب عدد كبير من أولياء الأمور بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، معتبرين أن الرسوب الجماعي غير المسبوق لا يمكن تفسيره فقط بضعف التحصيل الدراسي لدى الطلاب، بل يكشف عن وجود خلل واضح في أداء المدرسة سواء من الناحية الإدارية أو التعليمية.

وأثارت الواقعة موجة من التساؤلات والاستفسارات، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، مؤكدين أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستدعي مراجعة شاملة لأوضاع المدارس، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الرقابة أو نقص في الكوادر التعليمية المؤهلة.

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