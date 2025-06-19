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محافظات

باستثناء طالبة واحدة، رسوب جماعي في الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد لجان الإعدادية، فيتو

شهدت محافظة بني سويف واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمتابعين للعملية التعليمية، وذلك بعد رسوب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسة "حميدة أبو الحسن"، باستثناء طالبة واحدة فقط تمكنت من النجاح.

 

نجاح طالبة واحدة بإحدى مدارس بني سويف

وأظهرت نتائج الشهادة الإعدادية التي تم اعتمادها من محافظ بني سويف، وإعلانها مؤخرًا، أن الطالبة الوحيدة الناجية من الرسوب حصلت على مجموع 157.5 درجة، بينما عجز باقي زملائها وزميلاتها عن اجتياز الحد الأدنى للنجاح، ما أحدث حالة من الذهول والاستياء الشديد بين أولياء الأمور.

 

وطالب عدد كبير من أولياء الأمور بـ محافظة بني سويف، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، معتبرين أن هذا الرسوب الجماعي غير المسبوق لا يمكن تفسيره فقط بضعف التحصيل الدراسي لدى الطلاب، بل يُعد مؤشرًا واضحًا على وجود خلل كبير في أداء المدرسة، سواء من الناحية الإدارية أو التعليمية.

 

رسوب جماعي بإحدى مدارس بني سويف

وتحولت الواقعة سريعًا إلى قضية رأي عام ببني سويف، حيث تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن تضامنهم مع الطلاب وأسرهم، ومطالبين بمحاسبة المقصرين، مؤكدين أن ما جرى يُمثل ناقوس خطر يجب أن يدفع إلى مراجعة شاملة لأوضاع المدارس، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الإشراف أو نقص الكوادر المؤهلة.

 

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنها بصدد إصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الواقعة، والرد على استفسارات الرأي العام، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق الجماعي غير المألوف.

 

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