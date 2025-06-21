جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية اغتيال قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة بالحرس الثوري الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري ويدعى أمين بور جودخي بغارة جوية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن أمين بور جودخي ساهم في الإشراف على عمليات إطلاق مئات الطائرات المسيرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل، انطلاقًا من منطقة الأهواز جنوب غرب إيران.

وصرح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو أمس، باستخدام طائرات مقاتلة، أمين بور جودخي، قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، وقتله".

وتولى جودخي دورًا محوريًّا في أنشطة القيادة، بعد اغتيال طاهر بور القائد السابق لفرقة الطائرات المسيرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، في 13 يونيو/ حزيران 2025.

وكانت إسرائيل قد اغتالت عددًا كبيرًا من قيادات القوات المسلحة الإيرانية وعلمائها النوويين في افتتاحية التصعيد الذي اتخذته ضد إيران.

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