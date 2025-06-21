جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد لواء المسيرات الثاني في الحرس الثوري الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد لواء الطائرات المسيرة الثانية في الحرس الثوري الإيراني.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال، أنه بدأ بشن غارات تستهدف البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق السبت تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت مواقع في إيران، مشيرًا إلى مشاركة نحو 15 طائرة مقاتلة استخدمت أكثر من 30 ذخيرة موجهة.

وأضاف أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ غرب البلاد.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة قم أسفر عن مقتل فتى وإصابة شخصين.

وقال وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف المتحدث: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة شخصين آخرين نقلًا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

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