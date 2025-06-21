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خارج الحدود

ترامب: لا يمكن لإسرائيل القضاء على جميع المنشآت النووية الإيرانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية "وقد لا يكون ذلك ضروريًّا أصلًا".

وأضاف أنه لا يمكن لإسرائيل القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، قال البيت الأبيض: "إذا توفرت لدى إيران بشكل نهائي مكونات سلاح نووي، فسيكون جاهزًا للاستخدام خلال أسابيع".

وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب إنه لا يمكنه حسم القرار بشأن إيران الآن.

وأضاف أنه سيتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك سيفضي إلى نتيجة، إذ استدرك بالقول: "سنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وحول وقف الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران، قال ترامب خلال حديث مع الصحفيين من نيوجيرسي، إن "إيران هي التي تعاني حاليًّا، ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال".

وأضاف أن إيران كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي.

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المنشآت النووية الإيرانية دونالد ترامب إسرائيل إيران سلاح نووي

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