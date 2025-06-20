ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيكون "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران".
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية على إيران
وقال ترامب، في حديثه لصحفيين: "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية.. وسنرى إن كان الإيرانيون سيحكِّمون العقل".
وأضاف: "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".
وأوضح: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا"، مبديًا عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع.
ترامب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة
كما تحدث الرئيس الأمريكي عن الهجمات المتبادلة بين الدولتين، بالقول إن "أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة".
وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي.. ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".
وأردف قائلًا: "يصعب أن نصدق نية إيران بخصوص أن برنامجها النووي سلمي".
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