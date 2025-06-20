ترامب: لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك.
ترامب: إيران تعاني ولا يمكنني حسم القرار بشأنها الآن
وأضاف ترامب: إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا وهي كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي.
وتابع: لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن، وطهران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف يكف يمكن وقف القتال.
واستطرد: إسرائيل تبلي بلاء حسنا عسكريا وإيران تعاني ولا أرى سبيلا لوقف القتال، ومن الصعب تقديم طلب لإسرائيل لوقف الغارات الجوية على إيران.
وأكد ترامب: قد أدعم وقفا لإطلاق النار حسب ما تسمح به الظروف.
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