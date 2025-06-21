"سي بي إس" عن دبلوماسيين: هناك محادثات سرية بشأن من سيقود إيران لاحقا

كشف تقرير أمريكي جديد عن وجود مناقشات بشأن قيادة اليوم التالي في إيران.

ماذا في حال انهيار النظام الإيراني؟

وأكد دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون وجود محادثات سرية حول من سيقود إيران لاحقًا، وما إذا كان من الممكن تأمين المواقع والمواد النووية، والتداعيات البيئية والصحية المحتملة على الحلفاء الإقليميين من جراء الضربات العسكرية على المنشآت النووية وفقا لشبكة CBS نيوز الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن اهتمام الرئيس ترامب بالدبلوماسية كان حقيقيًّا، كما هو الحال مع نفوره من جر الجيش الأمريكي إلى حرب في الشرق الأوسط ــ لكنه كان غير متأكدًا ممن قد يأتي في حال انهيار النظام الإيراني.

وأوضح التقرير أن ترامب لا يزال يحتفظ بالقدرة على إعطاء أوامر بشن ضربة على إيران حتى أثناء وجوده خارج المدينة في منتجع الجولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، يومي الجمعة والسبت.

كما كشف أنه تم تجهيز جناح آمن قبل وصول الرئيس إلى أي موقع خارج المدينة، حيث يتمتع بإمكانية الوصول إلى اتصالات آمنة تسمح له بإصدار الأوامر أثناء توجهه.



"فرصة أخيرة"

يأتي هذا في حين لا يزال تقييم الاستخبارات الأمريكية يُشير إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يأمر باستئناف برنامج الأسلحة النووية الذي أوقفته إيران عام 2003، لكن إيران راكمت كمية من الوقود النووي المُخصّب يُمكن استخدامه في تصنيع صاروخ مُتطور أو سلاح بدائي في وقت قصير إذا أمر المرشد بذلك.

كما يرى مسؤول دبلوماسي أمريكي وآخر أوروبي، أن الدبلوماسية ستكون"فرصة أخيرة" خلال الأسبوعين المقبلين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أنها فرصة أتاحها الرئيس ترمب هذا الأسبوع قبل اتخاذه قراره بشأن إشراك الولايات المتحدة في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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