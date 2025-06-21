بريطانيا تحذر إيران: التدخل الأمريكي في الحرب "مخطط له بدقة" ويجب أخذه على محمل الجد

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن أي تدخل أمريكي محتمل في الحرب بين إيران وإسرائيل هو أمر "مخطط له بعناية" وعلى طهران أخذه على محمل الجد.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن لامي شدد خلال محادثات مغلقة على أن الإدارة الأمريكية لن تلوِّح بالخيار العسكري أو التدخل السياسي ما لم تكن لديها ترتيبات واستعدادات فعلية على الأرض، قائلًا: "الرسائل الموجهة من واشنطن هذه الأيام ليست للاستهلاك الإعلامي، بل تعكس تحركات مدروسة واستعدادات متقدمة".

وأكد مسؤول بريطاني، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن هذه التصريحات "ليست تهويلًا، بل إشارة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الإيرانيين قراءة المشهد بدقة لتجنُّب التصعيد".

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إنه لن يطلب من إسرائيل وقف ضرباتها الجوية لتسريع الاتفاق مع إيران وتجنب تورط الولايات المتحدة في الحرب.

وقال ترامب بعد وصوله إلى نيوجيرسي قادمًا من واشنطن: "أعتقد أنه من الصعب جدًا تقديم هذا الطلب الآن (...) إذا كان طرف ما منتصرًا، فسيكون الأمر أصعب قليلًا من الطرف الخاسر، لكننا مستعدون وراغبون وقادرون، وقد تحدثنا مع إيران، وسنرى ما سيحدث".

ولم يستبعد ترامب وقف إطلاق النار، لكنه قال: "من الصعب جدًا وقفها عندما تنظر إلى الأمر، فإسرائيل تبلي بلاءً حسنًا فيما يتعلق بالحرب، وأعتقد أنك ستقول إن أداء إيران أقل جودة".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مرحلة حرجة، ووسط تهديدات متبادلة وضغوط أوروبية للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة المواجهة.

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