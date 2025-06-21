عراقجي عن المفاوضات مع واشنطن: لا نعرف كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن، ما فعلوه معنا "خيانة"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده غير متأكدة من قدرتها على الوثوق بواشنطن في محادثات دبلوماسية بعد الهجوم الإسرائيلي قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات كانت مقررة بين الطرفين.



وعندما سألته أندريا ميتشل من شبكة "إن بي سي نيوز" أكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في غضون الإطار الزمني الذي حدده الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا وهو أسبوعان، أوضح وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن الأمر متروك لإدارة ترامب "لإظهار عزمها على التوصل إلى حل تفاوضي".

لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما لم تكن مهتمة حقًّا بالدبلوماسية، وأنها استخدمت المحادثات "غطاء" للهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران.

وكانت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد نقلت في إفادة صحفية يوم الخميس ما قالت إنه رسالة من ترامب: "بناءً على حقيقة وجود فرصة كبيرة لمفاوضات قد تتم أو لا تتم مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين". (الوعد باتخاذ إجراء أو قرار في "أسبوعين" هو أمر يتكرر كثيرًا بالنسبة لترامب، فقد فعل ذلك أكثر من اثنتي عشرة مرة في الشهرين الماضيين فقط - وهو لا يفي دائما به، وفق إن بي سي نيوز).

وكانت إسرائيل، الحليف القوي للولايات المتحدة، قد شنت غارات جوية الأسبوع الماضي قبل يومين من الموعد المقرر لعقد الجولة السادسة من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، إلى جانب وسطاء من عمان، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية لم تشارك في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما تستمر المواجهة حتى الآن، حيث تستهدف إيران المدن الإسرائيلية بالصواريخ والمسيَّرات، التي أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، بينما تسببت الهجمات الإسرائيلية على إيران بمقتل وإصابة المئات.

وصرح عراقجي بالقول: "لذلك ربما كانت لديهم هذه الخطة في أذهانهم، وربما احتاجوا إلى المفاوضات للتغطية عليها". وأضاف: "لا نعرف كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن. ما فعلوه كان في الواقع خيانة للدبلوماسية".

وخلال المقابلة التي أجريت في جنيف بعد محادثاته مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن حكومته مستعدة للتفاوض، لكن يجب على إسرائيل أولًا وقف هجماتها الجوية على إيران، حيث قال موضحا: "نحن غير مستعدين للتفاوض معهم بعد الآن، طالما استمر العدوان".

وأكد عراقجي أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بالكامل، كما طالب ترامب، قائلا إن "صفر تخصيب مستحيل".

وأردف: "هذا إنجاز لعلمائنا. إنه مسألة كبرياء وطني"، مشيرًا إلى أنه حق لكل دولة بموجب القانون الدولي.

ولفت وزير الخارجية الإيراني أيضا إلى أن قصف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية لا يمكن أن يدمر "المعرفة" الفنية التي طورتها إيران في برنامجها النووي.

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