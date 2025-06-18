الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على وجود جهد ممنهج في إيران لتطوير سلاح نووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي، اليوم الأربعاء، بتصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "لا يوجد دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".

وأمس أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديًّا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.



وأضافت أكسيوس نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أيضًا أن نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبًا لقصف منشأة فوردو.



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