أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الغد.. حقيقة إعلانات وظائف العمل من المنزل مقابل 1500 جنيه بالساعة.. وشيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية

وجاءت أهم الاخبار كالتالي:

فى أولى أيام الصيف، الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالتزامن مع أولى أيام فصل الصيف ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أكدت وزارة الأوقاف تضامنها الكامل مع جميع اللاجئين حول العالم، وتدعو إلى تعزيز مبادئ الرحمة والعدل والكرامة الإنسانية التي أعلاها ديننا الحنيف، وتشدد على نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، ومساندة المحتاج، بقطع النظر عن العِرق أو اللون أو الدين.

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ١٣ ناجيا في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ وانهيار عقار ثالث جزئيا في شارع أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، منهم ٤ مصابين تم نقلهم لمستشفى الزيتون لتلقي العلاج اللازم، مع وجود حالتي وفاة حتى الآن.

نعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببالغ الحزن والأسى الأستاذ عزت عبد الفتاح هاشم - معلم كبير لغة إنجليزية بمدرسة المنيا الجديدة الثانوية بنين، والمنتدب كرئيس لجنة بمحافظة سوهاج - الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لحادث سير أمس.

نجحت مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ سنتين.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى ١٥٠٠ جنيه في الساعة.

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استمرار العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي في إنقاذ حياة مريض بعد سقوط من ارتفاع 12 مترًا.

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