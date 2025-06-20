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أخبار مصر

فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة ينقذ حياة مريض سقط من ارتفاع 12 مترًا

مستشفى القاهرة الجديدة،
مستشفى القاهرة الجديدة، فيتو

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي في إنقاذ حياة مريض بعد سقوط من ارتفاع 12 مترًا.

 

مريض في حالة حرجة إثر سقوط من علو 12 مترًا


أكدت أن قسم الطوارئ بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي استقبل مريضًا في حالة حرجة، إثر سقوط من علو (12 مترًا)، حيث كان يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية، اضطراب في درجة الوعي، نزيف داخلي، كدمات رئوية، وكسر مركب بالكتف الأيمن وعظمة العضد والكوع.

وأشارت إلى أنه تم التعامل السريع مع الحالة من خلال فريق الجراحة العامة، حيث أُدخل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف عاجلة، وتبين وجود جرح في الكبد بطول 12 سم، وتمت السيطرة على النزيف بنجاح.

وأكدت أنه بعد استقرار الحالة، نُقل المريض إلى الرعاية المركزة لمتابعة دقيقة، ثم إلى القسم الداخلي تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي الثاني.

قام فريق جراحة العظام بإجراء عملية رد مفتوح وتثبيت للكسر باستخدام شرائح ومسامير، وتمت العملية بنجاح بفضل التعاون بين الفرق الطبية.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح مستشفى "دار الشفاء" في علاج سائحة باكستانية 62 عاما من التهاب دماغ فيروسي.

 

سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا

وقال الدكتور محمود الشرقاوي مدير مستشفى دار الشفاء: إن المستشفى قد استقبلت سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا، قد تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء زيارتها السياحية لمصر، وتم استقبالها وهي في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تُعاني من اضطراب في الوعي، وصدمة تسممية، والتهاب دماغ فيروسي، ونقص شديد في الصفائح الدموية، وقصور بوظائف الكلى واضطراب بالأملاح.

وأكد أنه على الفور تم التدخل من قِبل الفريق الطبي المتعدد التخصصات من الرعاية المركزة، الباطنة، الكلى، الأعصاب، التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وقد تلقت المريضة رعاية طبية دقيقة ومكثفة لمدة 4 أسابيع بالرعاية المركزة، تلاها أسبوع في القسم الداخلي.

استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح

كما أشار "الشرقاوي" إلى أن حالة المريضة قد تحسنت بنسبة كبيرة في خلال الفترة التي قضتها في المستشفى، حيث تم استعادة الوعي بشكل كامل، وحدث استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح، وتحسن ملحوظ في حالتها الصحية، وقد غادرت المريضة المستشفى في حالة مستقرة، وبامتنان عميق، مع خطة متابعة وتأهيل تضمن استمرار التحسن.

وقد قدمت عائلة المريضة رسالة شكر للفريق الطبي والمستشفى: "لقد أعاد مستشفى دار الشفاء الحياة إلى مريضتنا". 

 

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