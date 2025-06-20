الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

باللغة الفارسية، شيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
ads

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استمرار العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

شيخ الأزهر يُدين بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باللغتين العربية والفارسية: «أُدينُ بشدَّة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ لجرِّ المنطقة إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح».
 

شيخ الأزهر: صمت المجتمع الدولي على هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة

وأضاف: «إنَّ صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة، وليس له ثمارٌ إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلامًا».

وجاء منشور فضيلة الإمام الأكبر بالفارسية تأكيدًا على عالمية رسالته واهتمامه بالقضايا التي تمس الشعوب الإسلامية كافة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة وتزداد معها مخاطر الانزلاق نحو حرب لا تُبقي ولا تذر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر العدوان الإسرائيلي على إيران شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر لوفد طلابي دولي: ما يحدث في غزة فضح الصمت العالمي.. محاولات إقصاء الدين سبب تعاسة الإنسان.. والحضارة الغربية ليست كلها خيرًا

شيخ الأزهر يدعو إلى إيجاد حلٍّ عادلٍ يوقف دوامة الظلم على المستضعفين في الأرض (فيديو)

وفد رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

عقارات حدائق القبة المنهارة، انتشال جثمان "خياط" علق داخل ورشته تحت الأنقاض(صور)

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

الحرس الثوري يستهدف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في إسرائيل

ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

خدمات

المزيد

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية، تعرف عليها

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بورتو.. مانشستر سيتي ضد يوفنتوس.. الترجي أمام تشيلسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

المزيد
الجريدة الرسمية