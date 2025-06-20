باللغة الفارسية، شيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استمرار العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

شيخ الأزهر يُدين بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باللغتين العربية والفارسية: «أُدينُ بشدَّة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وما يصدرُ عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجةٍ وعربدةٍ متواصلة؛ لجرِّ المنطقة إلى حافَّة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجَّار الدماء والسلاح».



شيخ الأزهر: صمت المجتمع الدولي على هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة

وأضاف: «إنَّ صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعدُّ شراكةً في الجريمة، وليس له ثمارٌ إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلامًا».

وجاء منشور فضيلة الإمام الأكبر بالفارسية تأكيدًا على عالمية رسالته واهتمامه بالقضايا التي تمس الشعوب الإسلامية كافة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة وتزداد معها مخاطر الانزلاق نحو حرب لا تُبقي ولا تذر.

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