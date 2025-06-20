الرعاية الصحية: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تطويرها بتكلفة تجاوزت 400 مليون جنيه، لتدخل الخدمة ضمن منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدّم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها الطبية

وأشار إلى أن تشغيل المستشفى يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، لا سيّما في محافظات القناة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى القنطرة شرق قدّمت، منذ انضمامها لمنظومة الهيئة، أكثر من 7,000 خدمة طبية وعلاجية متنوعة، شملت 3,300 خدمة من خلال قسم الطوارئ، وأكثر من 2,600 فحص معملي وتشخيصي، إلى جانب عدد من التدخلات الجراحية التي تنوعت بين عمليات كبرى ومتوسطة ودقيقة، تطلبت مهارة طبية وتقنيات متقدمة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة من خلال القسم الداخلي بالمستشفى، ما يعكس الجاهزية العالية للمستشفى في تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى تقدم باقة متنوعة من الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة، من خلال طاقم طبي متميز يضم نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات حيوية، تشمل: الجراحة العامة، الباطنة، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الرمد، الكلى، الأطفال، الأسنان، وغيرها.

وأكد أن المستشفى تعتمد على أحدث الأجهزة والمعدات التشخيصية والعلاجية، لضمان تقديم خدمات دقيقة وآمنة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الصحية المتنوعة.

وصرّح رئيس الهيئة بأن مستشفى القنطرة شرق المركزي مقامة على مساحة أرض تبلغ 11,256 مترًا مربعًا، بمساحة مبانٍ تبلغ 8,881 مترًا مربعًا، وتضم مبنًى رئيسيًا يتكون من أربعة أجزاء، إلى جانب مبانٍ خدمية تشمل محطة كهرباء، وخزان مياه، ومخازن، وغرفة أمن، وسكنًا مخصصًا للأطباء والتمريض، فضلًا عن مدرسة للتمريض.

ويبلغ عدد الأسرة الإجمالية بالمستشفى 90 سريرًا، وتضم أقسام الطوارئ، الداخلي، العمليات، الرعاية المركزة، الحضّانات، المعامل، قسم الأشعة بجميع أنواعه، وحدة الغسيل الكلوي، بنك الدم، وعددًا من العيادات الخارجية التي تغطي مختلف التخصصات الأساسية.

مستشفى القنطرة شرق واحدة من ضمن 7 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية

وأكد الدكتور السبكي أن مستشفى القنطرة شرق تُعد واحدة من ضمن 7 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي جرى تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والتشغيلية، لخدمة سكان الإسماعيلية وإقليم القناة بالكامل، وهي: مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، مستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مستشفى فايد التخصصي، مستشفى القصاصين التخصصي، مستشفى القنطرة غرب المركزي، ومستشفى القنطرة شرق المركزي.

وأضاف أن هذه المنظومة المتكاملة من المستشفيات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتؤسس لنموذج متكامل للخدمة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن مستشفى القنطرة شرق المركزي تمثل إضافة محورية لمنظومة الهيئة في شرق قناة السويس، وستكون نقطة ارتكاز في تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين من سكان المنطقة، مع الاستمرار في العمل على تطوير جودة الخدمة، والاعتماد على الكفاءات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات رضا المواطنين، وضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية بكفاءة واحترافية، وبما يواكب الطفرات العالمية في نظم تقديم الرعاية الصحية.

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