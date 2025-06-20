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رئيس الوزراء يصدق على تحويل فصول الزراعة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة إلى كلية مستقلة

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت جامعة الأزهر أن الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدق على قرار بتحويل "فصول الزراعة بنات بالقاهرة" التابعة لكلية الزراعة للبنين بالقاهرة إلى كلية مستقلة باسم: "كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة".

يذكر أن جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، بها أربع كليات للزراعة؛ هي: كلية الزراعة للبنين بالقاهرة، وللبنين بالسادات، وللبنات بالقاهرة، وللبنين بأسيوط.

رئيس جامعة الأزهر يخطب الجمعة بمسجد جامعة السلطان أجونج بإندونيسيا

وفي سياق آخر يلقي الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة، بمسجد السلطان أجونج بإندونيسيا بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأساتذتها.

وتأتي خطبته للجمعة على هامش زيارته للجامعة بإندونيسيا؛ لتفعيل اتفاقيات تعاون ومباحثات علمية بصحبة الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

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