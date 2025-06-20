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أخبار مصر

وزير التعليم ينعي رئيس لجنة بمحافظة سوهاج إثر تعرضه لحادث سير

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
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نعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببالغ الحزن والأسى الأستاذ عزت عبد الفتاح هاشم - معلم كبير لغة إنجليزية بمدرسة المنيا الجديدة الثانوية بنين، والمنتدب كرئيس لجنة بمحافظة سوهاج - الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لحادث سير أمس.

ويتوجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد وجه الوزير محمد عبد اللطيف مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بالتنسيق مع المحافظة ونقابة المعلمين لتوفير كافة سبل الرعاية والدعم لأسرة الفقيد.

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التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الوزير محمد عبد اللطيف محافظة سوهاج محافظة المنيا نقابة المعلمين وزير التربية والتعليم

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