الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

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