الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

مجلس الوزراء: إعلانات وظائف العمل من المنزل المنسوبة لوزارة العمل مزيفة ووهمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

 أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى ١٥٠٠ جنيه في الساعة.

 وأكد المركزالإعلامي، أن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن - والتي تحمل تصميمات مشابهة لشعار الوزارة- وهمية ومزيفة، ولا تمت للوزارة بأي صلة. 

وأشار المركز الإعلامي إلى أن أي فرص عمل جديدة تُقدمها وزارة العمل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: "www.manpower.gov.eg"، أوالصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيس بوك": "https://2u.pw/bqAh5"، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أو مديريات العمل الموجودة في كافة المحافظات، وليس من خلال الإعلان على مواقع إلكترونية مجهولة المصدر. ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاعلانات الوهمية.

 

 

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