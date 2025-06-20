ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)

نجحت مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ سنتين.

وأوضح الفريق الطبي بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى طب الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى، أن المريض قدِم إلى المستشفى ويشكو من ألم مزمن بالمعدة منذ فترة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تم التأكد من وجود جسم غريب داخل المعدة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، وتبين من تاريخه المرضي ابتلاعه هاتفًا محمولًا منذ سنتين.

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تستخرج هاتفًا محمولًا من معدة مريض

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الهاتف باستخدام المنظار العلوي دون تدخل جراحي، مع استقرار حالة المريض ووضعه تحت المتابعة الطبية.

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء المنظار الطبي بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر بأسيوط كلًّا من:

د خالد عبد العظيم، رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير.

د محمد فخري، رئيس وحدة المناظير.

د عمرو متولي، أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي.

د. أحمد فتحي، مدرس الكبد والجهاز الهضمي.

د. عبد الهادي صابر.

د. صلاح الدين محرم.

د. أحمد كمال.

د.حسن ربيع.

د. إسماعيل خلف.

د. مصطفي خضر.

د. عبد العزيز صبره.

د. شادي فوزي

د. محمد صالح.

د. آلاء شاكر.

د. محمود عسل، طبيب مقيم التخدير.

عبد الرحمن حماد، تمريض.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة في القاهرة والأقاليم.

يذكر أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي من أهم الوحدات الدقيقة والحيوية بمستشفى طب الأزهر بأسيوط التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، ووجود أحدث أجهزة المناظير، بإشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة.

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