الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

13 ناجيا وحالتي وفاة، حصيلة ضحايا العقارات المنهارة بحدائق القبة

حدائق القبة
حدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ١٣ ناجيا في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ وانهيار عقار ثالث جزئيا في شارع أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، منهم ٤ مصابين تم نقلهم لمستشفى الزيتون لتلقي العلاج اللازم، مع وجود حالتي وفاة حتى الآن.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارات المنهارة، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بـمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وأحد العقارين مكون من أرضي و٥ أدوار وخالٍ من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

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