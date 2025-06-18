محافظ بني سويف يتدخل لحل مشكلات المواطنين ويوجه بدعم عاجل

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، في إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يحرص المحافظ على تنظيمها أسبوعيًا للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، ومتابعة الالتماسات الفردية المقدمة لإدارة خدمة المواطنين، وذلك بحضور أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعدد من قيادات الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي المرافق والخدمات.

لقاء محافظ بني سويف بالمواطنين

وخلال اللقاء، وجه محافظ بني سويف بحلول وإجراءات عاجلة لعدد من المشكلات والمطالب الخدمية، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية والصحية لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتضمنت أبرز الشكاوى شكوى من أحد أهالي قرية بني عفان بشأن ارتفاع منسوب الطريق حول منزله نتيجة أعمال المرافق، حيث كلف المحافظ بسرعة المعاينة الفنية واتخاذ ما يلزم لحماية المواسير دون الإضرار بالبيئة العمرانية.

كما شملت اللقاءات شكوى لمواطن من قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا بشأن تأخر إجراء جراحة استئصال لوزتين لنجله، حيث وجّه محافظ بني سويف بسرعة تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة، مع إحالة الموضوع للتحقيق في حال ثبوت أي تقصير، وفي حالة أخرى، استجاب محافظ بني سويف لطلب سيدة من عزبة التحرير تطالب بجراحة لتطويل أوتار القدمين لنجلها، حيث تم تكليف الجهات المختصة بالتنسيق مع طبيب متخصص لتقييم الحالة وبدء العلاج المناسب دون تأخير.

كما وجه محافظ بني سويف باتخاذ اللازم حيال مواطن يعاني من ضيق في القناة العصبية ويحتاج إلى جراحة دقيقة في العمود الفقري على نفقة الدولة، ووجه بتوفير الدعم الطبي والاجتماعي اللازم بالتنسيق مع مستشفى جامعة بني سويف والتضامن الاجتماعي ومؤسسة "حياة كريمة".

صرف مساعدات مالية عاجلة لسيدة

وشهد اللقاء أيضًا صرف مساعدات مالية عاجلة لسيدة من قرية شريف باشا، أرملة وتعول 5 أبناء من بينهم 3 من ذوي الإعاقة، حيث تم اعتماد إعانة عاجلة من المحافظة، وتكليف التضامن بصرف مساعدة شهرية منتظمة لمدة 6 أشهر، مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بني سويف على تفعيل أدوات الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين بما يعزز ثقتهم في أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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