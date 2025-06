مش مصدقين، فرحة لاعبي بوتافوجو بعد الفوز على باريس سان جيرمان بمونديال الأندية (فيديو)

🇧🇷 BRAZILIAN JOY IN PASADENA!

🎉⚫️⚪️@BOTAFOGO takes it!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DLh9Uo5RYd