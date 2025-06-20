مش مصدقين، فرحة لاعبي بوتافوجو بعد الفوز على باريس سان جيرمان بمونديال الأندية (فيديو)

غمرت الفرحة لاعبي فريق بوتافوجو البرازيلي بعد الفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الهدف عن طريق إيجور جيسوس الذي سدد الكرة قوية في مرمى باريس سان جيرمان مع الدقيقة 36.

وما زال يحاول لاعبو باريس سان جيرمان في إحراز أي هدف لترجمة سيطرتهم على المباراة حتى الآن.

ومع الدقيقة 20 سدد كفاراتسخيليا كرة قوية أرضية، ولكن اصطدمت في الحائط البشري لفريق بوتافوجو وخرجت إلى ركلة ركنية لباريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي – بيرالدو – باتشو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: زائير ايميري – فيتينها – مايولو.

خط الهجوم: راموس – ديزيري دوي – كفارتسخيليا.

تشكيل بوتافوجو أمام باريس سان جيرمان

واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية وحقق بوتافوجو البرازيلي بنفس الجولة فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1.

الفوز بمباراة اليوم يمنح صاحبه تذكرة التأهل لدور الـ16 وهو ما يعطي أهمية كبرى للمباراة الحاسمة بالمجموعة الثانية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره بوتافوجو في الساعة الرابعة صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو بالجولة الثانية في كأس العالم للأندية

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو عبر شبكة قنوات DAZN الحاصلة علي حقوق اذاعة كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان الأقوى أوروبيا

برباعية أتلتيكو مدريد أصبح فريق بي إس جي أعلى فريق أوروبي بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف.

وتفوق سان جيرمان على برشلونة الذي سجل 102 هدف تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك هذا الموسم.

وبفوزه العريض على أتلتيكو مدريد، وسع بي إس جي الفارق مع برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

ويتصدر باريس سان جيرمان قمة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء الجولة الأولى بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي.

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط. (مباراة)

2- بوتافوجو البرازيلي 3 نقاط. (مباراة)

3- أتلتيكو مدريد الإسباني 3 نقاط ( مباراتين)

4- سياتل ساوندرز الأمريكي دون نقاط. (مباراتين)

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)(4_0)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).(1_2)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

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