الخميس الحاسم.. مجموعة الأهلي بمونديال الأندية تدخل مرحلة الخطر.. فرص الأحمر في التأهل لدور الـ16.. الفوز على بالميراس يقرب نادي القرن من 500 مليون جنيه.. وعاشور أبرز الغيابات

تقام اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بدور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام بالميراس البرازيلي كما يخوض انتر ميامي مواجهة هامة ايضا امام بورتو في كأس العالم للأندية 2025.

المجموعة الأولى تشهد منافسة شرسة، حيث تتساوى الفرق الأربعة في الرصيد بنقطة واحدة وهو ما يمنح الفائز اليوم فرصة كبيرة في التأهل الدور الـ16.

وكان الأهلي قد افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس أمام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

طاقم حكام مباراة الأهلي ضد بالميراس

وأوضحت القناة أن الفيفا أسند المهمة لطاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم الدولي أنتوني تايلور، يعاونه جاري بيسويك وآدم نون كمساعدين، بينما يتولى الحكم الإماراتي عمر آل علي مهام الحكم الرابع

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ16



ولن يضمن الأهلي الصعود إلى دور الـ16 في منافسات كأس العالم للأندية إذا فاز على بالميراس، كما أنه لن يخسر فرصه إذا انهزم أمام الفريق البرازيلي، لكن ذلك لا ينفي أن المباراة ستكون حاسمة بالتأكيد في مشوار فريق خوسيه ريبيرو.

الفرق الأربعة تملك الحظوظ ذاتها في التأهل إلى الدور المقبل.

غيابات الأهلي أمام بالميراس

يعاني الأهلي من إصابة الثلاثي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، إذ لن يكون أي منهم ضمن قائمة المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو أمام بالميراس، بحسب ما أعلن النادي في بيانات رسمية منفصلة.

ويغيب أحمد نبيل كوكا للإصابة في الركبة وإمام عاشور للإصابة في عظمة الترقوة بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي يعاني من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية.



500 مليون جنيه مكافأة الأهلي

يحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية من فيفا تصل إلى 500 مليون جنيه حال التأهل إلى دور ثمن النهائي في منافسات كأس العالم للأندية 2025، ما يتطلب، على الأرجح، الفوز هذا المساء على بالميراس البرازيلي.

وأعلن فيفا في وقت سابق تخصيص مكافآت مالية لكأس العالم للأندية 2025 قدرها مليار دولار أمريكي، على أن يتم توزيعها وفق أداء الفرق في المسابقة المونديالية، مع اختلاف مكافأة المشاركة من قارة إلى أخرى.

وتحصل أندية القارة الأفريقية على 9.5 مليون دولار أمريكي نظير مشاركتها في كأس العالم للأندية.

ويحصل كل فريق على مليوني دولار في حالة الفوز بأي مباراة بكأس العالم للأندية، ومليونًا واحدًا في حالة التعادل ما يعني أن مكافآت الأهلي ارتفعت إلى 10.5 مليون دولار، عقب التعادل مع إنتر ميامي.

كما يحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية على مكافأة منفصلة تقدر بـ7.5 مليون دولار.

ويقترب الأهلي خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الـ16 حال تفوقه على بالميراس، ما يعني أنه في تلك الفرضية، سيحصل على 2 مليون دولار نتيجة الفوز على الفريق البرازيلي و7.5 كمكافأة صعود، أي ما يقارب 500 مليون جنيه، ما يجعلها دون شك المباراة الأغلى على الإطلاق في تاريخ النادي

مباراة إنتر ميامي بورتو، يواجه فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة مهمة أمام منافسه بورتو البرتغالي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسيدس بنز، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو بكأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو

وتمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية، وتقوم ببث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على التطبيق الخاص بها مجانًا.

كما تنقل مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي عبر القناة المفتوحة على نايل سات "إم بي سي أكشن"، ويعلق عليها محمد حسين.

حكام مباراة إنتر ميامي وبورتو

وعين "فيفا" طاقم حكام من تشيلي بقيادة كريستيان جاراي لإدارة المواجهة، ويعاونه كلٌّ من: روشا ميجيل وريتامال خوسيه كحكمين مساعدين، وسيتواجد الأوزبكي تانتشيف إيلجيز في المواجهة المرتقبة كحكم رابع.

موقف ميسي من مواجهة بورتو

وانتشر مقطع فيديو يُظهر ميسي وهو يلمس ساقه اليسرى خلال حصة تدريبية أمس الأربعاء، لكن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي أكد أن النجم المخضرم جاهز لخوض ثاني مباريات الفريق في أتلانتا.

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