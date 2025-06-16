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رياضة

كأس العالم للأندية 2025، مواعيد مباريات الجولة الثانية في المجموعة (ب)

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

 تنطلق الجمعة القادم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة خاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد  - الساعة 1 صباحا الجمعة الموافق 20 يونيو 

باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو - الساعة 4 صباحا الجمعة الموافق 20 يونيو

 

أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

وتعرض أتلتيكو مدريد لهزيمه ثقيلة أمام باريس سان جيرمان، الأحد، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية.  

 

مباراة بوتافوجو وسياتل سوندرز

 حقق بوتافوجو البرازيلي، فوزا صعبا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 

يتصدر بارس سان جيرمان الفرنسي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني 

وجاء سياتل ساوندرز في المركز الثالث وقبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والأخير 

1- باريس سان جيرمان  3 نقاط 

2- بوتافوجو  3 نقاط 

3- ساوندرز  0

4- أتليتكو مدريد  0

باريس سان جيرمان الأقوى أوروبيا 

برباعية أتلتيكو مدريد أصبح فريق بي إس جي أعلى فريق أوروبي بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف.  

وتفوق سان جيرمان على برشلونة الذي سجل 102 هدفا تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك هذا الموسم.  

و بفوزه العريض على أتلتيكو مدريد، وسع بي إس جي الفارق مع برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف.  

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025  

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة). 

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة). 

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة). 

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة). 

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة). 

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة). 

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