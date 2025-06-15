الليلة، مواجهة نارية بين سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية.. باريس يتسلح بـ 4 ألقاب وموسم بلا ألقاب للإسباني.. وهذه مواعيد مباريات المجموعة الثانية

كأس العالم للأندية 2025، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قمة أوروبية من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثانية (B) في مونديال الأندية كلا من: باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب روز باول بالجولة الأولى في افتتاح المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية 2025.

حكم مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

ويدير هذه المباراة الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، ويعاونه كل من: ميهاي ماريكا مساعد أول، وتونيوجي فيرينكز مساعد ثاني، والأوروجوياني جوستافو تيخيرا حكم رابع.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو الألماني باستيان دانكيرت، ويساعده الكرواتي إيفان بيبيك، والهولندي روب ديبيرينك.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات "mbc" هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على شبكة “DAZN” أيضًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، لي نورماند، خوسيه ماريا خيمينيز، خافي جالان.

وسط الملعب: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، كوكي، صامويل لينو.

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينييوس، ويليان باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

الهجوم: ديزيري دوي، جونكالو راموس، خفيتشا كفاراتسخيليا

باريس يتسلح بموسم الأفضل في تاريخه

يدخل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي البطولة منتشيًا بكونه الفريق الوحيد في أوروبا هذا الموسم الذي توّج بجميع الألقاب بداية من كأس السوبر الفرنسية مرورًا بلقب الدوري قبل 6 جولات من نهايته، ثم الكأس المحلية، وصولًا إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا بعدما سحق إنتر ميلان بخماسية في النهائي

أتليتكو وموسم بلا ألقاب

يدخل أتلتيكو بقيادة سيميوني مدربه مونديال الأندية الذي يشارك فيه لاول مرة كفرصته الأخيرة لإنقاذ موسمه الذي انتهي بلا ألقاب بعد خروج موجع من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، ثم وداع كأس الملك أمام برشلونة وابتعاد عن سباق الليجا.

باريس الأفضل أرقاما والأقوى هجوما

وحقق باريس سان جيرمان 43 انتصارا هذا الموسم في 58 مباراة، ومني بالهزيمة 7 مرات وتعادل 8 مرات، وسجل الفريق 152 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

ويملك سان جيرمان أقوى خطوط الهجوم في البطولات الكبرى حيث سجل لاعبوه 152 هدفًا خلال 58 مباراة هذا الموسم، وهو ثاني أعلى معدل تهديفي بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى.

وحقق أتلتيكو مدريد 34 انتصارا في المباريات الـ55 التي خاضها هذا الموسم، بينما تعادل 11 مرة ومني بالهزيمة 10 مرات، وسجل لاعبو أتلتيكو 109 أهداف ودخل مرماه 50 هدفا.

مواجهات أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

التقى أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان مرة واحدة في مسابقة رسمية، وكان ذلك في السادس من نوفمبر الماضي في ملعب "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا

وفاز أتلتيكو 1-2 لكن توج سان جيرمان بالبطولة في النهاية بعدما اكتسح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في ميونخ.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

قائمة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

جيانلويجي دوناروما - ماتفي سافونوف - أرناو تينا، أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش - لوكاس بيرالدو - ويليان باتشو، فابيان رويز - فيتينيا - لي كانج إن - سيني مايولو - زائير إيمري - جواو نيفيز، كفاراتسخيليا - راموس - عثمان ديمبيلي - باركولا - مباي - وديزيري دوي.

أتلتيكو مدريد، فيتو

قائمة أتلتيكو في كأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة نادي أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك، خوان موسو، جوميس، إسكيفيل

خط الدفاع: خوسيه ماريا جيمينيز، سيزار أزبيليكويتا، كليمنت لينجليت، ناويل مولينا، أكسل فيتسل، خافي جالان، رينيلدو، روبن لو نورماند، كوستيس.

خط الوسط: كونور جالاجير، رودريجو دي بول، كوكي، بابلو باريوس، توماس ليمار، سامويل لينو، ماركوس يورينتي، رودريجو ريكيلمي، خافي سيرانو، توفيق سيدو، ريان بلعيد.

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، كارلوس مارتن، جوليان ألفاريز، جوليانو دي باولا.

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