انفجار يستهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل

أفادت وزارة الخارجية النرويجية، بوقوع انفجار في تل أبيب استهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل.

وذكرت الخارجية النرويجية: "نحن على اتصال بالسفارة في إسرائيل ولم يصب أيًّا من الموظفين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "تم إلقاء قنبلة يدوية على منزل السفير النرويجي في إسرائيل، مما تسبب في أضرار بالممتلكات".

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