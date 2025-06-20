آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

هو القاسم الطيب بن محمد المأمون بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن سيدنا على زين العابدين بن سيدنا الإمام الحسين بن سيدنا على بن أبى طالب، رضي الله عنهم، أجمعين.

وهو أحد الأئمة الاثنى عشر، عند الشيعة، على مذهب الإمامية، ومن سادات التابعين.

قال المؤرخون: هو والد سيدى يحيى.. قدم من الحجاز مع ولده السيد يحيى الشبيه.

ضريح السيد القاسم الطيب، رضي الله عنه، فيتو

بِرُّه بأمه

قال عنه الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة.. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما تسبق إليه عينها فأكون قد عققتُها.

قالوا عنه

وقال المؤرخون: كان من الصالحين الأخيار، وكان له قدم صدق، وكان كثير ما ينشد، ويقول:

"متى أنوح بدمع واكف جاري.. متى أقضي مع الأحباب أوتاري

متى أفوز مع الأحباب في غرفٍ.. متى أكون نفيا بين أخياري

متى أعاتب نفسي ثم أزجرها.. وقد كستني ثياب الذل والعار

يارب؛ إنك ذو عفو وذو كرم.. جسمي ضعيف، فما يقوى على النارِ".

ضريح القاسم الطيب مهدد بالانهيار، فيتو



وذكر ابن النحوي: كان القاسم هذا من أحفظ الناس لحديث سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كتب عنه أربعمائة محبرة، (أربعمائة حديث).. وكان من الأشراف الأجواد. ومناقبه كثيرة.

ويصف أبو عمر أخلاق الإمام القاسم، فيقول: رأيت القاسم بمكة يدعو الله تعالى وقد اقشعر جسده.. فقلت له: ما هذا يا ابن بنت رسول الله؟!

فقال: لأني استحي أن أدعوه بلسان ما أديت به حق شكره.

وقال الرازي: كان أولاده وأتباع القاسم يعرفون بـ"بالطيَّارة"، ويعرفون أيضًا بـ"الكُلْثُمِيِّينَ".

وورد عنه في كتاب "مرشد الزوار إلى قبور الأبرار": "هو السيد الشريف الإمام العالم" القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين.

ودفن بالقرب من مشهد ولده يحيى "الشبيه" هناك.. وقد كتب على قبره من نظم (ابن) سناء الملك الوزير:

"يا من إذا سأل المقصّر عفوه... فهو المجيب بفضله لسؤاله

مالى سوى فقرى إليك وسيلة... وتشفّعى بمحمّد وبآله".

مقام القاسم الطيب

شيده، وبنى عليه قبة كبيرة، الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله، في منتصف القرن 5هـ= 11م، وتنسب إلى القاسم الطيب بن محمد الباقر، وتقع في شارع الإمام الليثي بجبانة الإمام الشافعي بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

ويتكون تخطيطها من مساحة مربعة تغطيها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات، وتحيط بها ردهة من ثلاث جهات، ويفتح الضلع الشمالي للقبة على صحن مستطيل قُسم إلى ثلاثة أروقة.

مراقد الصالحين داخل الضريح

وهناك بعض الصالحين وأهل البيت الموجودون في حوش سيدنا القاسم الطيب واللذين اندثرت شواهدهم، ولم يعد يستدل عليهم اليوم وأصبحت غير معلومة إلا لخبير بالوصول إليهم، وهم:

1 - السيد محمد بن السيد القاسم الطيب مدفون مع والده.

2 - السيد أحمد المكفوف بن الأفطس المنتهى نسبه لمولانا الحسين.

3 - السيد سعد الدين سعد الله بن حرب بن محمود الملقب بفارس الشام.

4 - السيد على بن السيد محمد بن السيد الحسين بن السيد على الأصغر بن سيدنا على زين العابدين بن مولانا سيدنا الحسين، رضي الله عنهم، وهو بجوار سيدنا القاسم الطيب نفسه.

6 - السيدة هند بنت عبد الله بن سيدنا عبد الرحمن بن عوف.

7 - السيد أبو طالب الحسن بن جعفر رضي الله عنه.

8 - السيد محمد بن حمزة بن محمد.

مرقد السيد القاسم الطيب، والد السيد يحيى الشبيه، اندثرت تحت قبته مراقد 8 من أبناء الصحابة، فيتو

الضريح يعاني الإهمال

الغريب، أنه في الوقت الذي تبدي به الدولة اهتماما فائقا بمقامات آل البيت الشريف، فإن ضريح الإمام القاسم الطيب، على أهميته الدينية والتاريخية، يعاني الإهمال، والتجاهل، حتى يكاد ينهار، وقد اندثرت النقوش البديعة على جدرانه، ولم تتبق سوى لوحة معلقة على أحد الجدران، قام بكتابتها أحد المحبين في صورة قصيدة، تشير إلى النسب الشريف لصاحب المرقد الطاهر.



والمثير للأسى أن مراقد ثمانية، على الأقل، من السادة الصالحين من التابعين وآل البيت، وأبناء الصحابة، والذين حرص أهلوهم على دفنهم بجوار ضريح حفيد سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قد اندثرت تماما، ولم يعد لها أثر، ولا علامة!!!



ولعل أصحاب القرار في ملف تطوير أضرحة آل البيت ينتبه إلى هذا الضريح المهم قبل فوات الأوان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.