آل البيت النبوي في مصر، السيدة رقية أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

السيدة رقية، رضي الله عنها

شرَّفت السيدة رقية بنت على بن أبى طالب، رضى الله عنهما، مصر مع أختها السيدة زينب الكبرى، رضي الله عنها، وبقية أهل البيت بعد مأساة كربلاء.

وقصة اختيار السيدة زينب لمصر لأن تكون مكانًا آمنًا لهما مع بقية آل بيت الرسول الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت إقامتهما واستقرارهما في مصر محل سعادة المصريين المعروفين بمحبة أهل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

اسم رقية

أخذ اسم "رقية" من السمو والترقي والعلو، أو هو تصغير لكلمة "رُقْيَة"، بمعنى الدعاء والابتهال إلى الله.

اختلفت الروايات عن دفن السيدة رقية، رضي الله عنها، بمصر، إلا أن المؤكد أن هناك مسجدا فى منطقة الأشراف بالقرب من مساجد أخرى لنساء آل البيت يحمل اسمها؛ هو مسجد وضريح السيدة رقية القريب من مساجد السيدة عائشة والسيدة نفيسة، والسيدة سكينة، وأمام مشهد بن سيرين فى منطقة الخليفة بالقاهرة.

مشهد السيدة رقية، فيتو

رقية بنت على بن أبى طالب

ومن أشهر تلك الروايات حول شخصية السيدة رقية بمصر.. الأولى أنها رقية بنت على بن أبى طالب شقيقة السيدة زينب والحسن والحسين أبناء علي، وأمها هي الصهباء بنت ربيعة التى أرسلها خالد بن الوليد بعد فتح العراق، واشتراها وأعتقها الإمام على بن أبى طالب ثم تزوجها، وأنجب منها رقية وعمر، وقيل إن السيدة رقية تزوجت من ابن عمها مسلم بن عقيل، وقد سميت بهذا الاسم تيمنا بالسيدة رقية بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من زوجته خديجة، وقيل إن أبناءها كانوا بين شهداء كربلاء؛ لذلك جاءت السيدة رقية إلى مصر مع شقيقتها السيدة زينب بعد مذبحة كربلاء مع ما بقى من آل البيت، وقد فضل الكثيرون منهم القدوم إلى مصر والبقاء بها.

السيدة رقية بنت الإمام علي الرضا

والرواية الثانية عن السيدة رقية تقول إنها السيدة رقية بنت الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين، وبعض المؤرخين يعزز تلك الرواية لما كتب على ضريحها من كلمات تقول: "بقعة شرُفت بآل النبى.. وببنت الرضا على رقية"، كما أن المحراب الأصلي للضريح يعود إلى زمن الدولة الفاطمية، وكتب عليه بالخط الكوفي أن من أمرت بصناعته هي السيدة "علم الأمرية" زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله أبو على منصور بن أحمد، وكانت السيدة الملقبة بـ"ست القصور" لها تأثير وشأن كبير فى فترة حكم زوجها، وقد كلفت وكيلها "أبو تميم تراب" ببناء المشهد والمحراب فى عام 533 هجرية.

ومنطقي أن الرواية الأولى هى الأقرب للتصديق لتماسك الأحداث واقترابها تاريخيًّا مع أحداث كربلاء، فإن المؤكد فى كل الروايات أن الضريح الموجود فى القاهرة الذى حمل اسم السيدة رقية هو لواحدة من آل البيت، فالفاطميون كانوا شديدي الاهتمام بآل البيت.

ويوجد مشهد السيدة رقية بجوار البوابة الموصلة إلى مسجد السيدة نفيسة بالقرب من جامع شجرة الدر، هو في الأصل مسجد فاطمي صغير يسمى مسجد الأندلس، وبني في عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله بعدما أمرت السيدة "علم الأمرية"، وهي إحدى زوجات الخليفة الآمر بأحكام الله، ببناء المشهد عام 527هـ، ولا توجد دلالة إذا كانت السيدة رقية مدفونة بداخله أما لا، إنما بنى هذا الضريح على يد السني "أبو تراب حيدرة بن أبى الفتح".

وثم جدده عبد الرحمن كتخدا، ثم طوره الخديوي عباس الأول وزوجته، ونقل إلى الضريح المقصورة المطعمة بالصدف التي كانت على مشهد الإمام الحسين قبل عمل المقصورة النحاسية.

قبور الصالحين

ويسمى مشهد السيدة رقية "بقيع مصر"؛ لكثرة المدفونين حولها من كبار السلف الصالح.

ويقال إنه يجاورها قبرا العالم التركي "محمد رضا"، وزوجته "زبيدة"، وهما اللذان استضافا السيدة رقية منذ شرفت القاهرة، حتى نتقلت بمنزلها الذي صار ضريحا للجميع.

والدخول إلى المشهد عن طريق سقيفة تتقدمه بثلاث فتحات معقودة، ويبلغ طول هذه السقيفة 12.5 متر، وعمقها 2.5 متر، ويتكون الضريح من مستطيل يتوسط ضلعه الغربي المدخل، وعلى جانبيه محراب يعلو كل منهما شكل (محارة) تتفرع فصوصها من الوسط.

مقام السيدة رقية، رضي الله عنها، فيتو

ويلفت الأنظار فى هذا المشهد محرابه الجصي الكبير الذى يعتبر قطعة زخرفية رائعة الجمال، فهو يتكون من تجويف تغطيه طاقية مضلعة تتشعب أضلاعها المزدانة فى الوسط بكلمة "علىّ" ويحيط بها كلمة "محمد" مكررة وتنتهى هذه الأضلاع عند حافة عقد الطاقية بمقرنصات وحليات إسلامية وزخارف جميلة يعلوها طراز من الكتابة الكوفية المزخرفة، ويميل قليلا إلى الخارج، وفوقه طراز آخر مزخرف بوحدات مضفورة، ويرى عند وسط الإيوان أمام المحراب الكبير تابوت من الخشب محلى بزخارف بارزة جميلة ومزدان بكتابات كوفية مزخرفة اشتملت على آيات من القرآن الكريم وعلى تاريخ صنعه سنة 533 هجرية الموافق 1138م.

وقد صنع لهذا المشهد محراب متنقل من الخشب بين سنتى 549، 555 هجرية الموافق 1154م، حافل بشتى الزخارف والكتابات، وبلغت فيه صناعة النجارة وزخرفتها مستوى رفيع من الروعة والبهاء، وهو مودع الآن بدار الآثار العربية مع محرابين آخرین صنع أحدهما بين سنتى 532 - 541 هجرية الموافق 1137 م يخص مشهد السيدة نفيسة، أما المحراب الثانى فقد أمر بصنعه الآمر بأحكام الله الفاطمي للجامع الأزهر سنة 519 هجرية الموافق 1125 ميلادية.

تطوير مسجد السيدة رقية

وكانت مديرية أوقاف القاهرة قد افتتحت توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية، رضى الله عنها، بشارع الأشراف بالقاهرة ضمن خطة التوسعة والتطوير في الحادى عشر من نوفمبر الماضى 2023، وكان ذلك ضمن 272 مسجدا جديدًا أو إحلالا وتجديدا و68 مسجدا يحتاج لصيانة وترميم.

وافتتحت توسعة مسجد السيدة رقية لتصبح سعتها بعد التطوير 1600 مصلى فى خدمة منطقة حى الخليفة جنوبًا، ومنطقة مساكن زينهم شمالًا، حيث يقدم المسجد لهم عددا من الخدمات، فيضم الدور الأرضي للمسجد مكتبة تضم الكثير من الكتب والمراجع النادرة فى كل المجالات، كما يشمل المسجد فصول تقوية ودار مناسبات وحضانة بمسطح 2230 م2، أما الدور الأول فيضم مصلى للرجال بمسطح 1077 م2 ودورات مياه، وذلك بجانب دور الميزانين الذى يضم مصلى للرجال وآخر للنساء.

وكان إحلال وترميم مسجد السيدة رقية ضمن خطة الدولة لإحياء مسار آل البيت على طول شارع الأشراف بالخليفة، بدء من ميدان السيدة نفيسة وحتى ميدان السيدة زينب، وشملت خطة التطوير مشهد السيدة رقية، ومشهدي عاتكة والجعفري.

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