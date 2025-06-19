قائد الحرس الثوري السابق: جميع المواد المخصبة تم نقلها إلى أماكن آمنة

نقلت وكالة الأنباء فارس عن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي قوله: إن جميع المواد المخصبة تم نقلها وهي في أماكن آمنة.



ويأتي ذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في الهجوم على إيران بهدف ضرب البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس: إن ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران.

ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران

وزعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب رئيس للسلام من خلال القوة ولا يخشى استخدامها والعالم كله متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.



وادعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.



وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط.



تدمير مفاعل فوردو النووي الإيراني

وأضاف المسئولون في حديثهم إلى شبكة سي إن إن، أنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران، وهو يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ قرار الضربة ضد إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب اشترط أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، كي توقف الولايات المتحدة خطط مهاجمتها.

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