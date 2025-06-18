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خارج الحدود

زعيم الأغلبية الجمهورية بالشيوخ الأمريكي: لا أرغب بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران

جون ثون زعيم الجمهوريين
جون ثون زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، فيتو

أبدى زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون، اعتراضه على التدخل الأمريكي المباشر في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وقال:" لا أرغب بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران".

وأضاف:" من الممكن تفكيك البرنامج النووي الإيراني إما دبلوماسيًّا وإما بالقوة ". 

‌‏وتابع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إذا كانت إيران ذكية ستعود للتفاوض".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديًّا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أيضًا: "نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو".

 

المرشد الإيراني هدف سهل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

 

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

 

نائب ترامب يلمح لتدخل عسكري ضد إيران

في سياق متصل، ألمح جى دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قرار وشيك من الرئيس بـ استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال جي دي فانس، فى تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قد يقرر الرئيس ترامب في نهاية المطاف أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج التخصيب الإيراني، هذا القرار بطبيعة الحال، يعود للرئيس وحده.


وتابع: لكنني أؤمن أن الرئيس ترامب، قد كسب قدرًا من الثقة في هذا الملف، وبما أنني شاهدت الأمر عن قرب، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية إلا لخدمة أهداف الشعب الأمريكي، ومهما يكن ما سيفعله، فهذا هو تركيزه الوحيد.

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