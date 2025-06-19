إنتر ميامي يواجه بورتو في صراع صدارة المجموعة الأولى وفرص التأهل إلى دور الـ16

مباراة إنتر ميامي بورتو، يواجه فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة مهمة أمام منافسه بورتو البرتغالي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسيدس بنز، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وتعادل إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى أمام الأهلي المصري سلبيًّا، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت مواجهة بورتو وبالميراس، وبذلك يتساوى كل فرق المجموعة في النقاط وعدد الأهداف؛ ما يجعل فرص التأهل إلى دور الـ16 مفتوحة على مصراعيها، حيث سيلتقي بالميراس مع إنتر ميامي في الجولة الثالثة، يوم الاثنين المقبل بينما سيواجه الأهلي نظيره بورتو البرتغالي في الجولة والموعد أنفسهما.

حكام مباراة إنتر ميامي وبورتو

وعين "فيفا" طاقم حكام من تشيلي بقيادة كريستيان جاراي لإدارة المواجهة، ويعاونه كلٌّ من: روشا ميجيل وريتامال خوسيه كحكمين مساعدين، وسيتواجد الأوزبكي تانتشيف إيلجيز في المواجهة المرتقبة كحكم رابع.

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو بكأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو

وتمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية، وتقوم ببث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على التطبيق الخاص بها مجانًا.

كما تنقل مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي عبر القناة المفتوحة على نايل سات "إم بي سي أكشن"، ويعلق عليها محمد حسين.

موقف ميسي من مواجهة بورتو

وانتشر مقطع فيديو يُظهر ميسي وهو يلمس ساقه اليسرى خلال حصة تدريبية أمس الأربعاء، لكن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي أكد أن النجم المخضرم جاهز لخوض ثاني مباريات الفريق في أتلانتا.

Final details before we face Porto 👟⚽️



Watch all games free on https://t.co/rU7NMOIoWI pic.twitter.com/Bg8sgjRRH5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 18, 2025

وقال المدرب للصحافيين «رأيت هذا الفيديو خلال الرحلة من ميامي إلى أتلانتا، ولكن ليو بحالة جيدة، لقد تدرب وأكمل الحصة التدريبية كاملة. صحيح أنه لمس ساقه، وأحيانا يفعل الناس ذلك، لكن لا توجد أي مشكلة، هو جاهز وبالطبع سيلعب غدا».

وأشار المدرب إلى أن زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، سيكون متاحا بعد أن غاب عن مباراة الافتتاح التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الأهلي المصري بسبب الإصابة.

وأضاف «سوف نقيّم ما هو الأفضل لنا، سواء بدأ أساسيا أم لا. في الحقيقة، أنا أعرف القرار بالفعل لكنني لن أخبركم».

وأكد ماسكيرانو أن مفتاح الفوز أمام بورتو، وهو فريق معتاد على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، سيكون في السيطرة على الاستحواذ.

وأوضح زميل ميسي السابق كلاعب «لدينا لاعبون يشعرون براحة أكبر عندما تكون الكرة بحوزتهم، حين يهيمنون ويسيطرون على إيقاع اللعب».

وتابع: «نحن نواجه فريقا معتادا أيضا على ذلك، فريق من مستوى عال. لكن في النهاية، على أرضية الملعب، نحن 11 ضد 11. سنحاول إيقاف نقاط قوتهم واستغلال نقاط ضعفهم وتقديم مباراة رائعة لتحقيق نتيجة جيدة».

من جهته، أقرّ سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي وأحد الفائزين بلقب كأس العالم 2010، بأن المباراة ستكون صعبة في ملعب مرسيدس بنز.

وقال بوسكيتس للصحافيين «لديهم لاعبون جيدون جدا وقد عزّزوا صفوفهم. ونعلم أن المواجهة ستكون صعبة للغاية. هم فريق ينافس كل عام على الدوري أمام فرق كبيرة مثل سبورتينج وبنفيكا».

وأردف: «سنحاول أن نكون منظمين قدر الإمكان ونبقى متماسكين ونقدم أفضل ما لدينا كفريق. وإذا حصلنا على فرص، لدينا لاعبون قادرون على إنهائها، لكن الأهم أن نكون متماسكين ونحافظ على شباكنا نظيفة».



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