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رياضة

شاهد حماس جمهور بالميراس في نيو جيرسي قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية

جماهير بالميراس،فيتو
جماهير بالميراس،فيتو

كأس العالم للأندية، تجمعت عدد من جماهير فريق بالميراس البرازيلي في مدينة نيو جيرسي تمهيدا لمؤازرة فريقها أمام الأهلي في ثاني مواجهات الأحمر لكأس العالم للأندية.

 

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بالميراس

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية 2025 مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أو “يحيى عطية الله”، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، تريزيجيه، وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

ومباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي. 

وأقيمت أولى تدريبات الأهلي أمس على ملعب مدرسة بينجري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

وقاد التدريبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي حرص على إقامة المران في نفس توقيت مباراة بالميراس المقررة لها غدا الخميس على ملعب ميتلايف في نيويورك لتأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية وظروف المباراة.

فيما قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، غاب عن مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة إنتر ميامي.

 

وأضاف أن كوكا اكتفى أمس بالتدريب في الجيم، ولم يشارك في المران الجماعي اليوم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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