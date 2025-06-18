محافظ أسيوط يفتتح مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز حماية الصحة العامة والبيئة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مجمع المحارق يعد واحدًا من أكبر المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات

وأكد محافظ أسيوط أن مجمع المحارق يعد واحدًا من أكبر المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، بسعة تشغيلية تصل إلى نحو 4.5 طن يوميًا، ويخدم أكثر من 3500 منشأة طبية تشمل 22 مستشفى حكوميًا و264 وحدة صحية و3113 منشأة طبية خاصة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية في مجال الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات، للحد من التلوث والمخالفات البيئية.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المجمع يتكون من 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويضم مباني إدارية وخدمية وسكنية، ومبنى للمحولات الكهربائية والديزل، وغرف لتجميع النفايات، وميزان بسكول، إضافة إلى خزان مياه الشرب وخزان للصرف الصحي ومبنى مغسلة للسيارات، على مساحة إجمالية تصل إلى 3 أفدنة.

وأضاف محافظ أسيوط أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو القضاء على العشوائية في إدارة النفايات الطبية الخطرة، لافتًا إلى توفير كافة وسائل النقل والكوادر البشرية والتقنية اللازمة لتشغيل المجمع بكفاءة، بالإضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي من السولار لضمان استمرارية التشغيل.

يُذكر أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأمان البيئي في التعامل مع النفايات الطبية.

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