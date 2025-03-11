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جامعة أسيوط تنظم ملتقى الطلاب ذوي الإعاقة في ضوء التصنيف الأكاديمي الدولي

جامعة أسيوط تنظم
جامعة أسيوط تنظم ملتقى "الطلاب ذوي الإعاقة، فيتو

تستعد جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، لتنظيم ملتقى "الطلاب ذوي الإعاقة في ضوء التصنيف الأكاديمي الدولي للجامعات"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 مارس، تحت شعار "جامعة أسيوط صديقة للطلاب ذوي الإعاقة".

 

 

يُنظم الملتقى مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالتعاون مع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة الدكتور محمد إبراهيم (القاعة الثامنة) بالمبنى الإداري للجامعة.

 

 

 يُقام الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي ومنسق الملتقى، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة ومقرر الملتقى.

 

استعراض الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة 

 

وفي هذا الإطار، أكد رئيس جامعة أسيوط أن الملتقى يهدف إلى استعراض الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة من منظور معايير التصنيفات الأكاديمية الدولية، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير هذه الخدمات بما يسهم في تعزيز فرصهم التعليمية والاندماج المجتمعي.

 

 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لذوي الإعاقة، وانطلاقًا من رؤية الجامعة لتحقيق بيئة تعليمية دامجة توفر الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، بما يسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر تكاملًا وشمولية.

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 ويشمل برنامج الملتقى جلسة حوارية تناقش رؤية الجامعة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة أكاديميًا ومجتمعيًا، وتسليط الضوء على الخدمات النفسية والتعليمية والتأهيلية التي تقدمها الجامعة وفقًا لمعايير التصنيفات الدولية. كما يتضمن الملتقى عروضًا فنية يقدمها فريق مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز المشاركة الطلابية وإبراز مواهبهم.

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