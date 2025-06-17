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محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

محافظ أسيوط يطمئن
محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين، فيتو

اطمأن دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لـ12 من المراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة، والذين أصيبوا صباح اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء توجههم من مركز أبنوب إلى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك عند مدخل الطريق الصحراوي وصلة الغنايم وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة.

 

محافظ أسيوط يوجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابين

 

جاء ذلك خلال تواجد محافظ أسيوط بمقر غرفة عمليات التربية والتعليم بديوان المديرية، حيث تابع تطورات الحادث، ووجه بالتنسيق العاجل مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي. وأكدت التقارير الطبية أن جميع الإصابات سطحية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، مع الإبقاء على المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة عمليات المحافظة في انعقاد مستمر وعلى تواصل دائم ومستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومستقرة.

 

 

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط بكامل أجهزتها تواصل جهودها لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

 

انقلاب ميكروباص بـ 14 من مراقبي الثانوية العامة بأسيوط أثناء توجههم للجنة بسوهاج (صور )

محافظ سوهاج يطمئن على المراقبين المصابين في حادث الميكروباص (صور)

وفي سياق متصل، كانت غرفة عمليات المديرية على تواصل مباشر ومستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي تابع الحادث، واطمأن بدوره على الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم موجهًا شكره لمحافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير عملية الامتحانات وتقديم الدعم اللازم لكافة عناصرها.

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